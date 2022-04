News

Sony kündigt Kinostart von "The Equalizer 3" mit Denzel Washington an

Sony hat in den USA offiziell den Kinostart von "The Equalizer 3" angekündigt. Der drtte Teil von Antoine Fuquas Action-Reihe mit Denzel Washington soll am 01.09.2023 in den US-Kinos starten.

Antoine Fuqua hatte bereits 2018 die Idee entworfen, den dritten Teil der "The Equalizer"-Reihe über den Ex-Marine Robert McCall in Europa spielen zu lassen. Zum tatsächlichen Inhalt des Films liegen aber noch keine Informationen vor.

