Neue "Soleto"-Sofas mit Sound-System und Relax-Funktion von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino- und Wohnzimmer Sofa-Serie Soleto. Zur Ausstattung gehören die bewährte elektrische Sitztiefenverstellung und bei den Kinocouch-Varianten verschiedene High-Tech-Funktionen, die den heimischen Filmabend auf ein völlig neues Level heben sollen. Die Leder-Optik der neuen Modelle wird durch Metall-Elemente entlang der Armlehnen verfeinert und leicht gebogene Metallfüße sorgen für Bodenfreiheit.

Alle Sofas sind mit USB- und USB-C-Anschlüssen zum Aufladen von Smartphones ausgestattet. Die Mittelkonsole der Soleto-Kino-Serie bietet neben den elektrisch öffnenden Getränkefächern auch einen eingebauten Subwoofer sowie Lautsprecher unter den Sitzen, die über eine Bluetooth-Verbindung zum TV oder Mobilgerät für die Musik- und Soundwiedergabe genutzt werden kann. Der 4D-Effekt sorgt dafür, dass die Schallwellen an der Polsteroberfläche als leichte Vibration spürbar werden.

Dank des Smart Tables mit Touch-Funktion dient die Mittelkonsole der Soleto-Kinocouch auch als Fernbedienung, sodass sich die Lautstärke direkt vom bequemen Sitzplatz aus steuern lässt. Außerdem ist Wireless-Charging für Mobiltelefone möglich.

Die elektrische Relax-Funktion zur Steuerung der Sitzposition ermöglicht bei der Sofa-Serie Soleto eine elektrische Höhenverstellung der Kopflehnen, die zusätzlich auch neigbar sind. Die Knöpfe der Relax-Funktion sind innenliegend und somit leichter zugänglich.

Die Soleto-Sofas von Sofanella stehen in den folgenden Varianten zur Auswahl:

Das Kinosofa wird bald im Storytime-Showroom bei Frankfurt ausgestellt und kann dort probegesessen werden.

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

www.sofanella.de

Bildquelle: Sofanella

