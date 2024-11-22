News
Black Friday- und Winter-Angebote bei KEF
22.11.2024 (Philipp Kind)
Bildquelle: KEF
Vom 01. November 2024 bis zum 06. Januar 2025 kann man bis zu 20% auf ausgewählte Lautsprecher und Subwoofer von KEF sparen. So kann man z.B. die beliebten LSX II LT um 200 Euro und die LS50 Wireless II um 300 Euro günstiger erhalten. Auch alle vier Kube MIE Subwoofer gibt es mit einem Rabatt von 10% auf den UVP!
Angebotsdetails:
- LSX II LT (UVP: 999 Euro) für nur 799 Euro
- LS50 Wireless II (UVP: 2.299 Euro) für nur 1.999 Euro
- 10% Rabatt auf Kube MIE-Subwoofer
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.