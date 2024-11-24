News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
24.11.2024 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Horizon [4K Ultra HD Blu-ray]
- Horizon [Blu-ray]
- (Pri)sons - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Longlegs - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Longlegs [Blu-ray]
- The Bridge [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Bridge [Blu-ray]
- Das alte finstere Haus [4K Ultra HD Blu-ray]
- Das alte finstere Haus [Blu-ray]
- The Dead Don't Hurt [Blu-ray]
- Greedy People [Blu-ray]
- The 4:30 Movie [Blu-ray]
- The Hero [Blu-ray]
- The Enforcer [Blu-ray]
- Moon Trek - Mediabook [Blu-ray]
- Miss Fishers neue mysteriöse Mordfälle - Die komplette Serie [Blu-ray]
Musik
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Alien: Romulus - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Alien: Romulus [4K Ultra HD Blu-ray]
- Alien: Romulus [Blu-ray]
- Robocop - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Venom: The Last Dance [4k Ultra HD Blu-ray]
- Venom: The Last Dance [Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- Joker: Folie à Deux [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux [Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice 2 Movie Collection - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [Blu-ray]
- Godzilla Minus One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Godzilla Minus One - Deluxe Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Godzilla Minus One [Blu-ray]
- Oppenheimer Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [Blu-ray]
- Borderlands [Blu-ray]
- Terminator - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [Blu-ray]
- Sieben - Limited Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
