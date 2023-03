News

"Snow Patrol: Final Straw" erscheint als 20th Anniversary Edition auf CD & "Gold Vinyl"

Snow Patrol veröffentlichen ihr Album "Final Straw" in einer neuen "20th Anniversary Edition" auf CD und LP. Die Neuauflage enthält u.a. zusätzliche unveröffentlichte Titel, Demos und Live-Aufnahmen.

Die "20th Anniversary Edition" von "Final Straw" erscheint zunächst am 07.04.2023 als Doppel-CD und am 04.08.2023 als "Gold Vinyl" Doppel-LP in einem Gatefold-Cover mit Metallic-Effekt.

Tracklisting

CD

CD1

1. HOW TO BE DEAD

2. WOW

3. GLEAMING AUCTION

4. WHATEVER'S LEFT

5. SPITTING GAMES

6. CHOCOLATE

7. RUN

8. GRAZED KNEES

9. WAYS & MEANS

10. TINY LITTLE FRACTURES

11. SOMEWHERE A CLOCK IS TICKING

12. SAME

13. STEAL (SPITTING GAMES B-SIDE)

14. STRONGER THAN BEFORE (DEMO)

15. BY HEART (DEMO)

16. WE CAN RUN AWAY NOW THEY'RE ALL DEAD AND GONE

17. TIRED *PREVIOUSLY COMMERCIALLY UNRELEASED

18. POST PUNK PROGRESSION (RUN B-SIDE)

CD2



1. CHOCOLATE (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

2. RUN (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

3. GLEAMING AUCTION (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

4. SOMEWHERE A CLOCK IS TICKING (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

5. GRAZED KNEES (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

6. SPITTING GAMES (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

7. WOW (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

8. GLEAMING AUCTION (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

9. SPITTING GAMES (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

10. HOW TO BE DEAD (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

11. CHOCOLATE (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

12. SAME (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

13. SOMEWHERE A CLOCK IS TICKING (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

14. WAYS & MEANS (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

15. RUN (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

16. POST PUNK PROGRESSION (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

17. TINY LITTLE FRACTURES (LIVE AT SOMERSET HOUSE)

LP

LP1

A

1. HOW TO BE DEAD

2. WOW

3. GLEAMING AUCTION

4. WHATEVER'S LEFT

5. SPITTING GAMES

6. CHOCOLATE

B

7. RUN

8. GRAZED KNEES

9. WAYS & MEANS

10. TINY LITTLE FRACTURES

11. SOMEWHERE A CLOCK IS TICKING

12. SAME

LP2

C

1. STEAL (SPITTING GAMES B-SIDE)

2. STRONGER THAN BEFORE (DEMO)

3. BY HEART (DEMO)

4. WE CAN RUN AWAY NOW THEY'RE ALL DEAD AND GONE

5. TIRED *PREVIOUSLY COMMERCIALLY UNRELEASED

6. POST PUNK PROGRESSION (RUN B-SIDE)

7. CHOCOLATE (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

D

8. RUN (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

9. GLEAMING AUCTION (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

10. SOMEWHERE A CLOCK IS TICKING (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

11. GRAZED KNEES (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

12. SPITTING GAMES (DEMO) *PREVIOUSLY UNRELEASED

