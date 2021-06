News

Sky zeigt "Wimbledon" erstmals in Ultra HD & HDR

Sky überträgt erstmals Spiele des Tennis-Turniers in Wimbledon live in Ultra HD & HDR. Das Turnier beginnt am 28.06. und wird zunächst auf mehreren Sky Sport-Kanälen täglich in HDTV übetragen. Die Ultra HD & HDR-Premiere bei Sky erfolgt dann am 10.07.2021 mit dem Damen-Finale ab 14:45 Uhr, welches parallel auf Sky Sport 1 und für Sky Q-Kunden auf Sky Sport UHD übertragen wird. Auch das Herren-Finale wird am 11.07. ab 14:45 Uhr parallel auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD übertragen.

www.sky.de

