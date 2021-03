News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Erster "The Suicide Squad"-Trailer online

Warner hat den ersten Trailer für "The Suicide Squad" veröffentlicht. Aufgrund der Altersbeschränkung des "Red Band"-Trailers ist keine direkte Einbindung des Videos möglich weswegen wir auf die YouTube-Seite mit dem Clip verweisen.

In den USA soll das neue DC-Abenteuer von James Gunn am 06.08.2021 im Kino und parallel bei HBO Max starten. In Deutschland ist der Film derzeit für den 05.08. in Planung sofern dann die Kinos wieder geöffnet sind.