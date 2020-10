News

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" auf 2021 verschoben

Aus dem Kinostart des neuen James Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) wird in diesem Jahr nichts mehr: Nachdem die Promotion in den letzten Tagen mit einem eigenen Podcast und dem offiziellen Titellied-Video für den Kinostart am 12.11.2020 gerade erst wieder hochgefahren wurde, wurde dieser jetzt für 2020 komplett gestrichen. Als neuer Starttermin wird der 02.04.2021 anvisiert:

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of No Time To Die, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. We understand the delay will be disappointing to our fans but we now look forward to sharing No Time To Die next year.

