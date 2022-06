News

Sky startet "Sky Showcase" und neue Sport-Sender

Sky strukturiert am 14. Juli sein Sky Sport-Angebot mit neuen Themen-Sendern um und präsentiert einen neuen "Sky Showcase"-Sender.

Für den 4. August ist der Start des 24-Stunden-Highlightsenders "Sky Showcase" geplant, der das Beste des Unterhaltungs-Programms auf Sky zusammenfassen soll und Abonnenten Top-Highlights empfiehlt. Sky Showcase zeigt ausgewählte Serien, Blockbuster-Filme und Dokumentationen. Auch Kinder- und Sportprogramme sind geplant.

Mit "Sky Sport Top Event" wird zukünftig ein neuer Highlight-Sender mit Inhalten von Sky Sport angeboten. Zudem erhalten Fans bestimmter Sportarten mit den dedizierten 24-Stunden-Sendern "Sky Sport Premier League", "Sky Sport Mix", "Sky Sport Tennis" und "Sky Sport Golf" eigene Themen-Kanäle:

(Die angegebenen Senderplätze gelten nur bei Sky-Receivern)

Sky Sport Top Event (Senderplatz 201)

Sky Sport Top Event ist ein Highlight-Sender, der dem Fan alle sportlichen Höhepunkte des Sky Sport Programms an einem Ort zusammenführt und so hilft, den Überblick zu behalten. Dabei bildet der Sender z.B. Livespiele ab, die gleichzeitig auch auf den neuen und bestehenden Themenkanälen gezeigt werden (z.B. „Sky Sport Bundesliga“ oder „Sky Sport Premier League“). Dieser Sender soll Kunden die Möglichkeit geben, die beliebtesten Programme kompakt auf einem Sender sehen zu können. Neben den beliebtesten Live-Events des Sky Sport Programms werden auch in Nicht-Live-Zeiten die besten Programme des Sky Sportprogramms auf dem Kanal abgebildet: Shows, Dokumentationen, Magazine, Archivinhalte, Vor- und Nachberichterstattungen.

Anzeige

Sky Sport Premier League (Senderplatz 204)

Nach dem erfolgreichen Test eines 24-Stunden Premier League Pop-up Channels rund um den Boxing Day widmet Sky Sport jetzt dauerhaft dem englischen Fußball einen eigenen Kanal. Auf dem linearen 24-Stunden-Kanal erhalten Kundinnen ein breites Spektrum an Livespielen (Einzelspiele und Konferenzen), Shows, Dokumentationen, Magazinen, Archivinhalten, Vor- und Nachberichterstattung rund um den englischen Fußball.

Sky Sport Mix (Senderplatz 205)

Sky Sport Mix liefert die perfekte Mischung an hochkarätigen Live-Sport gepaart mit spannenden Non-live Programmen zu verschiedenen Sportarten. Diese beinhalten aktuell u.a. die Handball Bundesliga, DFB-Pokal, NHL, Diamond League und viele weitere Sportarten und Programme wie z.B. Internationale Fußball-Highlightshows, World Surf League sowie Dokus und Magazine aus der Sportwelt.

Sky Sport Tennis (Senderplatz 206)

Sky Sport Tennis steht für ein 24/7-Angebot mit dem thematischen Schwerpunkt Tennis. Dazu gehören die komplette ATP Tour und das Tennis-Highlight des Jahres, das Grand-Slam Turnier aus Wimbledon. Das Programm umfasst Live-Übertragungen (Einzelspiele und Konferenzen), Shows, Dokumentationen, Magazine, Archivinhalte, Vor- und Nachberichterstattung. Zum Start des neuen Senders wird dabei auch das Angebot zu den ATP 250er Turniere ausgebaut und Sky Sport zeigt somit mehr ATP Tennis als jemals zuvor.

Anzeige

Sky Sport Golf (Senderplatz 207)

Der dedizierte Golf-Kanal wird die Heimat für zahlreiche Golfturnierserien wie z.B. PGA Tour, DP World Tour oder Ladies European Tour. Dazu zählen auch ausgewählte Einzelturniere wie alle vier Herren-Majors, die zwei wichtigsten Damen-Majors, die US Open oder Solheim Cup. Und auch die PGA Tour Champions mit Bernhard Langer und die Korn Ferry Tour bekommt einen festen Programmplatz. Insgesamt bekommen Golf-Fans auf Sky Sport Golf somit noch mehr Live-Golf auf Sky geboten.

Abgerundet wird das Programm durch ein breites Spektrum an Golf-Liveevents, Shows, Magazinen, Dokumentationen, Archivinhalten, Vor- und Nachberichterstattung rund um das Thema Golf.

Neben dem Start der neuen Sender werden ausgewählte Sender im Sky-Angebot ihren Senderplatz wechseln. Der Non-Stop Bundesligakanal „Sky Sport Bundesliga“ ist fest auf Senderplatz 202. Der dedizierte Motorsportsender Sky Sport F1 wandert von Sendeplatz 201 auf 203. Sky Sport UHD wechselt von 202 auf 209.

Die bisher unbelegten Sendeplätze 204 bis 207 werden durch neue 24/7-Themensender belegt.

Alle Sender sind in den bestehenden Paketen „Sky Bundesliga“ und-/oder „Sky Sport“ enthalten und werden somit den Kunden automatisch zur Verfügung gestellt.

Auf Sky Top Events laufen Inhalte aus den Paketen Sky Bundesliga und Sky Sport. Es sind jeweils nur die Inhalte des Pakets empfangbar, das auch gebucht ist. Kunden, die nur eines der beiden Pakete gebucht haben, sehen nur diese Inhalte und sonst eine Sendepause.

Anzeige

Die neuen Sky-Sender stehten auch für WOW Kunden zur Verfügung.

www.sky.de

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.