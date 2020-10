News

Sky Original "Hausen" kommt auch ins Kino

Sky zeigt das neue Sky Original "Hausen" auch im Kino. Die beiden ersten Episoden werden im Rahmen einer Kino-Kooperation mit AV Visionen und Lago Film am 22. und 23. Oktober deutschlandweit in über 100 Kinos gezeigt.



Tickets für das Kino-Preview der Haunted-House-Serie sind unter anderem bei Cinemaxx, Cineplex, Cinestar, Filmpalast, Kinopolis und UCI erhältlich.

Die acht Folgen von "Hausen" werden ab dem 29. Oktober täglich ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf gezeigt.

Offizielle Synopsis:

Nach dem Tod seiner Mutter ziehen der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) und sein Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während Jaschek versucht, als Hausmeister des maroden Gebäudes eine neue Existenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, entdeckt Juri nach und nach, dass das Haus ein bösartiges Eigenleben hat und sich vom Leid seiner Bewohner ernährt. Um es zu bekämpfen, muss Juri die teils feindselige, teils apathische Blockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen – und sich gegen seinen Vater auflehnen, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät.

