News

Sky kommt auf Amazon Fire TV und Prime Video auf Sky Q

Sky und Amazon verkünden eine Zusammenarbeit: Die Amazon Prime Video App wird ab dem 14. Dezember auf Sky Q, Sky Ticket Geräten und NOW TV Geräten erhältlich sein und in Zukunft kommt die Sky Ticket App auf kompatible Fire TV-Geräte und Fire TV Edition Smart-TVs. Die Kooperation umfasst die Länder Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien, in denen Sky in Europa sein Pay TV-Angebot betreibt.

Die Amazon Prime Video App wird am 14. Dezember auf Sky Ticket-Geräten in Deutschland sowie auf NOW TV Geräten in Großbritannien, Irland und Italien eingeführt. In Deutschland soll Sky Ticket in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs verfügbar sein.

Die NOW TV-App startet bereits am 14. Dezember auf ausgewählten Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs in Großbritannien und wird Anfang 2021 in Italien und Irland eingeführt.

www.sky.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.