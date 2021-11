News

Sky Go jetzt auch für Amazon Fire-Tablets

Sky hat jetzt die Sky Go App auch für Amazon Fire-Tablets im Amazon App Store veröffentlicht. Sky Go ist als Bestandteil von Sky Q-Abos inklusive. Der mobile Service kann auf bis zu drei Geräten gleichzeitig genutzt werden.

Zur parallelen Nutzung auf weiteren Geräten können entweder die Option Sky Go Plus (zwei zusätzliche Streams für Sky Go) oder die Option Multiscreen (zwei zusätzliche Streams und Sky auf weiteren Geräten mit Sky Q App, Sky Q Mini und Sky Go) hinzugebucht werden.

www.sky.de

