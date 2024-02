News

"Spiel mir das Lied vom Tod" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" (Once Upon A Time In The West) im Mai auf Ultra HD Blu-ray. Der Italo-Western-Klassiker aus dem Jahr 1968 mit dem Soundtrack von Ennio Morricone erscheint am 23.05.2024 als "Collector's Edition" auf Ultra HD Blu-ray. Die 4K-Edition enthält als Bonus-Material voraussichtlich mehrere Audio-Kommentare und Making of-Featurettes.

Ebenfalls im Mai veröffentlicht Paramount "The Crow - Die Krähe" und "Star Trek III" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

