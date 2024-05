News

"Garfield – Eine extra Portion Abenteuer" jetzt im Kino und bald auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "Garfield – Eine extra Portion Abenteuer" auf Blu-ray Disc. Der neue Animationsfilm über die Lasagne liebende Wohnungskatze läuft seit dem 09.05.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Spätsommer mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein "How to Draw"-Special geplant.

