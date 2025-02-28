News

Sendy Audio präsentiert den neuen Aiva 2 Kopfhörer

Bildquelle Sendy Audio / audioNEXT

Der Aiva ist der meistverkaufte Kopfhörer von Sendy Audio. Die erstklassige konstruktive Qualität und hohe klangliche Performance haben seit der Markteinführung 2019 in Deutschland sowohl die Fachpresse als auch die Endkunden absolut überzeugen können. Mit dem überarbeiteten und modernisierten Aiva 2 präsentiert Sendy Audio jetzt den Nachfolger, der auf der World Of Headphones in Heidelberg am 15. März seine Messepremiere feiert.

Der Nachfolger des Aiva Magnetostaten kommt mit einem verbesserten Treiber daher und soll noch mehr Transparenz und Natürlichkeit bieten. Trotz der sehr hohen Auflösung seien damit ausgiebige Hör-Sessions besonders angenehm. Im typischen Design mit Edelstahlgeflecht kommt eine 1 µm dünne doppelseitige "Ultra-Nano" Komposit-Planar-Membran zum Einsatz. Ein einzigartiges Ohrpolsterdesign, hochwertiges Leder, Memory-Schaum, sehr exklusive und auswechselbare Kabel und hochwertiges Zubehör im Lieferumfang zeichnet den Sendy Audio Aiva 2 ebenfalls aus.

Der Sendy Audio Aiva 2 kann ab sofort zur UVP von 659 Euro vorbestellt werden und soll in Kürze lieferbar sein.

