Audiolab präsentiert den neuen 6000A MKII Stereo-Vollverstärker

Bildquelle: Audiolab

Audiolab stellt mit dem 6000A MKII eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Vollverstärkers mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis vor. Mit neuem D/A-Wandler, optimertem Trafo sowie flexiblen Anschlussmöglichkeiten und Class AB-Verstärkerung soll sich das neue Modell für HiFi-Einsteiger wie anspruchsvolle Klangliebhaber gleichermaßen anbieten.

Der integrierte 200VA-Ringkerntrafo wird durch vier 15.000-µF-Speicherkondensatoren ergänzt. Mittels Class AV-Verstärker plus CFB-Technologie (Complementary Feedback) werden 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm und 75 Watt an 4 Ohm realisiert. Flexible Betriebsmodi sind ebenfalls an Bord. Der Audiolab 6000A MKII kann sowohl als integrierter Stereo-Vollverstärker, als Vorverstärker und im Pre-Power-Modus betrieben werden.

An Bord sind auch HDMI ARC, Bluetooth 5.1 samt aptX HD sowie vier digitale und analoge SChnittstellen. Bei der D/A-Wandlung setzt man auf den ESS Sabre ES9038Q2M-Chip mit HyperStream II-Architektur und dem Time Domain Jitter-Eliminator.

Als ideale Ergänzung bieten sich der 6000CDT Transport und der 6000N Play Netzwerkplayer aus dem Sortiment von Audiolab an.

Verfügbarkeit und Preis:

Der Audiolab 6000A MKII ist ab Mitte März im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 899,00 Euro. Weitere Informationen hier:

www.audiolab-deutschland.de

