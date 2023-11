News

Senderausfall bei Sky

Sky vermeldet einen Ausfall des Senderangebots via Satellit sowie für Kunden in kleineren Kabelnetzen. Die Störung wurde inzwischen behoben. Allerdings empfiehlt Sky einen Sendersuchlauf damit alle Sender wieder verfügbar sind. Alternativ wird das Problem laut Sky in der kommenden Nacht automatisch mit dem nächsten EPG Update behoben.

www.sky.de

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.