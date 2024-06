News

"Seal: Seal II" erscheint als "Deluxe Edition" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Warner Music veröffentlicht "Seal: Seal II" als "Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das zweite Seal-Studio-Album aus dem Jahr 1994 mit dem Hit "Kiss From A Rose" enthält die remasterten Original-Titel sowie u.a. alternative Versionen von Songs wie "Newborn Friend" und "Don't Cry" sowie eine Fassung von "Dreaming In Metaphors", in der Seal allein am Klavier zu sehen ist. "Seal II" erscheint als Doppel-CD mit Blu-ray Disc inklusive Dolby Atmos & Hi Res-Stereo-Mix sowie als Doppel-LP.

Der Verkaufsstart ist für den 14.06.2024 geplant.

Tracklisting Blu-ray/CD

Disc 1: Seal (Remastered)

1. Bring It On (2024 Remaster)

2. Prayer For The Dying (2024 Remaster)

3. Dreaming In Metaphors (2024 Remaster)

4. Don’t Cry (2024 Remaster)

5. Fast Changes (2024 Remaster)

6. Kiss From A Rose (2024 Remaster)

7. People Asking Why (2024 Remaster)

8. Newborn Friend (2024 Remaster)

9. If I Could (2024 Remaster)

10. I’m Alive (2024 Remaster)

11. Bring It On (Reprise) [2024 Remaster]

Disc 2: Rare

1. Bring It On (Alternate Version)

2. Reality

3. Prayer For The Dying (Alternate Version)

4. Kiss From A Rose (Alternate Version)

5. Fast Changes (Alternate Version)

6. Newborn Friend (Alternate Version)

7. I’m Alive (Alternate Version)

8. Don’t Cry (Alternate Version)

9. People Asking Why (Alternate Version)

10. Dreaming In Metaphors (Alternate Version)

11. If I Could (Alternate Version)

12. Love Is Powerful

13. Manic Depression (Feat. Jeff Beck)

14. Blues In E

15. The Wind Cries Mary

16. Fly Like An Eagle

Blu-Ray: Seal (Atmos Mix & Hi-Res Stereo)

1. Bring It On

2. Prayer For The Dying

3. Dreaming In Metaphors

4. Don’t Cry

5. Fast Changes

6. Kiss From A Rose

7. People Asking Why

8. Newborn Friend

9. If I Could

10. I’m Alive

11. Bring It On (Reprise)

