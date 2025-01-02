News

SD-Abschaltung steht bevor - alle ARD TV-Sender nur noch in HDTV

ARD und ZDF stellen die Ausstrahlung ihrer TV-Programme in SD-Auflösung 2025 ein und werden diese nur noch in HDTV anbieten. Die ARD vollzieht die SD-Abschaltung bereits am 7. Januar 2025.

Das ZDF lässt sich noch etwas Zeit und will ab dem 18. November 2025 die Programme ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA ausschließlich in HD-Qualität ausstrahlen. Die beiden gemeinsam von ARD und ZDF veranstalteten Sender ARTE und phoenix haben bereits im November 2022 ihre Ausstrahlung in SD-Auflösung beendet.

Die SD-Abschaltung betrifft zunächst die Verbreitung der TV-Programme via Satellit, aber auch die Verbreitung in Kabelnetzen, die für die Programmeinspeisung den Satellitenempfang nutzen. Über Antenne (DVB-T2) werden die Sender von ARD und ZDF ohnehin bereits ausschließlich in HDTV verbreitet.

Bei den meisten Privatsendern steht eine SD-Abschaltung bis auf einzelne Ausnahmen noch nicht zur Diskussion. Beide großen Privatsendergruppen bieten ihre TV-Programme derzeit nur verschlüsselt und gegen Bezahlung im Kabel, via IPTV oder über Plattformen wie HD+ oder Freenet TV in HDTV an. Mit der parallelen SD-Verbreitung soll auch weiterhin die hohe Reichweite des freien Empfangs gesichert werden. Anfang 2020 hatten RTL und ProSiebenSat.1 ihre Verträge mit dem Astra-Satellitenbetreiber noch einmal um mehrere Jahre verlängert.

