News

11% Rabatt bei Media Markt & SATURN

Bei Media Markt und SATURN bieten auf einen großen Teil des Sortiments für kurze Zeit einen Rabatt in Höhe von 11 Prozent an. Es gibt ähnlich wie bei der Mehrwertsteuer-Aktion auch wieder einzelne Ausnahmen wie z.B. Apple-Produkte aber dafür sind auch Ultra HD Blu-rays, Blu-rays, Schallplatten und CDs im Angebot. Der jeweilige Rabattbetrag wird auf den Produktseiten angezeigt und dann im Warenkorb abgezogen:

www.mediamarkt.de

www.saturn.de

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.