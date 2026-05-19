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LG präsentiert ersten Gaming-Monitor mit nativen 1.000 Hz

Bildquelle: LG

LG Electronics erweitert sein UltraGear-Portfolio um einen Gaming-Monitor mit außergewöhnlich hoher Bildwiederholrate. Der neue LG UltraGear 25G590B ist laut Hersteller der weltweit erste Full-HD-Gaming-Monitor mit nativen 1.000 Hz und richtet sich gezielt an ambitionierte E-Sport- und FPS-Spieler.

Der 24,5 Zoll große Monitor arbeitet mit einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und erreicht die maximale Bildwiederholrate ohne Umschaltung oder Dual-Mode-Betrieb. Damit will LG insbesondere bei schnellen kompetitiven Spielen wie Counter-Strike, Valorant oder Overwatch eine besonders flüssige und reaktionsschnelle Darstellung ermöglichen.

Für zusätzliche Bewegungsschärfe kombiniert LG die hohe Refresh-Rate mit der eigenen „Motion Blur Reduction Pro“-Technologie. Diese soll Bewegungsunschärfen bei schnellen Kameraschwenks oder abrupten Richtungswechseln weiter reduzieren. Ergänzt wird das System durch ein IPS-Panel mit Antireflexionsbeschichtung, das stabile Farben und eine klare Darstellung auch in hellen Umgebungen gewährleisten soll.

Auch beim Design orientiert sich der UltraGear 25G590B konsequent am professionellen E-Sports-Bereich. Das 24,5-Zoll-Format gilt seit Jahren als bevorzugte Größe vieler Profi-Spieler, da sämtliche Bildinformationen ohne große Kopfbewegungen im direkten Sichtfeld bleiben. Der ergonomische Standfuß lässt sich in Höhe, Neigung und Drehung anpassen und soll gleichzeitig möglichst wenig Platz auf dem Schreibtisch beanspruchen.

Darüber hinaus integriert LG mehrere KI-gestützte Funktionen direkt im Monitor. Die „AI Scene Optimization“ analysiert das jeweilige Spielgenre und passt die Bildeinstellungen automatisch an. Ergänzend soll „AI Sound“ in Verbindung mit kompatiblen Headsets für räumlicheren Klang und klarere Sprachkommunikation sorgen.

Der LG UltraGear 25G590B soll ab dem 30. Juli 2026 auch in Deutschland vorbestellbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei voraussichtlich 999 Euro.