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Vodafone tauscht 400.000 ältere Kabel TV-Receiver aus

20.05.2026 Karsten Serck

Vodafone kündigt einen umfassenden Hardware-Tausch für Kabelkunden an: Rund 400.000 ältere TV-Receiver wie GigaTV.Net, Giga Cable Box 1 und Horizon will das Unternehmen nach und nach bis Ende 2027 gegen die neueste Receiver-Generation GigaTV Home austauschen.

Ab voraussichtlich Mitte Juni bietet Vodafone außerdem kompakte Lautsprecher als Erweiterung für die GigaTV Home Sound an. In der kompakten TV-Box ist ein Dolby Atmos-Soundsystem integriert. Die neuen kabellosen Lautsprecher sollen den Kino-Sound im Wohnzimmer verbessern und wurden von Bang & Olufsen soundoptimiert.


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