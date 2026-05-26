TEST: NAD M33 V2 - Maßstäbe setzender, grandios klingender und voll ausgestatteter Streaming-Verstärker

Stereoverstärker mit flexibler Streaming-Sektion, umfangreicher Anschlussbestückung, enorm hochwertiger Technik und edler Optik sind ein Trend, der sich in unterschiedlichen Preisklassen bereits seit einigen Jahren erfolgreich festgesetzt hat. NAD ist auf diesem Gebiet schon früh aktiv geworden, mit Modellen wie dem C700 V2 oder dem M10 V3 beispielsweise. Ebenso wie der letztgenannte, sehr kompakte Streaming-Vollverstärker gehört auch der im klassischen 43 cm Rastermaß auftretende NAD M33 V2 zur technisch aufwändigen und von Finish sowie Materialqualität her vorbilichen Master-Series des kanadischenn Herstellers. Für 6.699 EUR geht der in vielen Punkten optimierte Nachfolger des NAD M33 über die Ladentheke. Die Geräte von NAD sind in Deutschland im Vertrieb der DALI GmbH.

Was ist neu am NAD M33 V2?

Exzellentes noch besser zu machen - das war die Mission

NAD hat den M33 V2 nicht grundlegend neu konzipiert, sondern hat sorgfältig gezielte Korrekturen und Verbesserungen einfließen lassen. Von den NAD-Ingenieuren wurde beim M33 V2 vor allem die DAC-Sektion, die Signalverarbeitung und die Endstufentechnik, nun mit der neuesten Evolutionsstufe der Purifi Eigentakt-Technologie, überarbeitet Der NAD M33 V2 besitzt jetzt einen moderneren ESS DAC sowie einen neuen Analog-to-Digital Konverter, kurz ADC. Die Endstufentechnik des Streaming-Vollverstärkers wurde ebenfalls mit viel Fingerspitzengefühl überarbeitet. Die erste Generation des M33 verfügte bereits über die hochentwickelte Purifi-Endstufentechnik, die Aufauflage erhält ein Upgrade auf die neueste Version, wie schon erwähnt.. Purifi ist ein dänisches Technologieunternehmen, welches das Ziel verfolgt die letzten noch bestehenden Schwächen in der digitalen Verstärkertechnik zu identifizieren und anschließend zu eliminieren. Der ermittelte Stand ihrer Arbeit führte zum ersten Purifi Eigentakt-Verstärker, den NAD wiederum als erstes Unternehmen in Lizenz herstellt, dies nur als Hintergrundinformation. Die beim NAD M33 V2 verwendete neue Generation weist nochmals geringere Verzerrungen auf. Das wird kombiniert mit einem schnelleren Ansprechverhalten und mehr Transparenz und Feindynamik, so verspricht es der Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung.

Alle wichtigen Eigenschaften des NAD M33 V2 in der Übersicht

Hier der On/Off-Knopf - drückt man ihn, erweckt man hochwertigste Technik zum Leben

BluOS™ Streaming Vollverstärker

HybridDigital Purifi Eigentakt™ Verstärker

Dauerleistung: 2 x 200 W an 8 und 4 Ω

Impulsleistung: 300 W an 8 Ω, 550 W an 4 Ω

32 Bit/384 kHz ESS Sabre D/A-Wandler

1 GHz ARM® CORTEX A9 Prozessor

Dirac Live® Raumkorrektur

Touchscreen mit Farb-TFT-Display

AirPlay 2

BluOS™-Sprachsteuerung per Siri und Amazon Alexa

Bidrektionales Qualcomm Bluetooth® aptX™ HD

BluOS™ Multiroom Wiedergabe

Roon Ready Zertifizierung

Gigabit Ethernet

Dualband WLAN 5 a/c/n

HDMI eARC, USB Type A Eingang

2 analoge Hochpegeleingänge

AES/EBU XLR

Alle Digitaleingänge für 24 Bit/192 kHz ausgelegt

2 optische Digitaleingänge

2 koaxiale Digitaleingänge

Symmetrischer XLR Hochpegeleingang

Vorverstärker-Ausgang

2 unabhängige Subwoofer-Ausgänge mit einstellbarer Übergangsfrequenz

Hochstrom-Kopfhörerverstärker

2 MDC-Steckplätze für Erweiterungen

IR Eingang

12 V Trigger Ein- und Ausgang

Apps für iOS, Android, Mac OS, Windows, Crestron, Control4, RTI, URC, Elan, Lutron, iPort, KNX

In-App-Unterstützung zahlreicher Streamingdienste wie Amazon Music HD, Spotify, Tidal, Qobuz, TuneIn, Napster, Deezer u.v.m.

Unser Kommentar zur Technik

Hier fehlt es an nichts - alles, was gut, teuer und sinnvoll ist, bringt der NAD M33 V2 mit. Nicht nur die sehr flexible und moderne, daher nicht umsonst so beliebte BluOS-Streaming-Plattform inklusive Spotify, TIDAL, Qobuz in den Connect-Varianten + AurPlay 2, sondern auch weitere wichtige Merkmale. Diese beinhalten 32 Bit/384 kHz ESS Sabre D/A-Wandler,einen 1 GHz ARM® CORTEX A9 Prozessor, die Dirac Live® Raumkorrektur, einen großen Touchscreen mit Farb-TFT-Display und extrem leistungsstarke, durchdacht konstruierte Endstufen. Auf die Anschlüsse gehen wir im folgenden Abschnitt genau ein.

Anschlüsse für alles vorhanden

Hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlussbuchsen, Netzschalter, RS232, IR In/Out, 12V Trigger

Alles da: 2 x Coax-In, 2 x Optisch-In, AES/EBU, Phono In (MM/MC, mit RIAA-Entzerrung), Line In. Darüber LAN/USB, HDMI-eARC, 2 x Sub-Out

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Erdungsanschluss

Es fehlt an nichts: Pre-Out und Balanced-In in XLR-Ausführung

Zwei MDC2-Einschübe für zukünftige Upgrades

Antennen für WiFi und Bluetooth

Kopfhörerbuchse vorne

Die umfangreiche Anschlussbestückung beinhaltet nicht nur einen modernen HDMI-Slot für die einfach Verbindung zum Smart-TV, sondern auch einen Phonoanschluss inklusive einer hochwertigen Phonostufe mit RIAA-Entzerrung, die für MM- und MC-Systeme ausgelegt ist. Zudem sind praktischerweise symmetrische XLR-Terminals sowie zwei voneinander unabhängig regelbare Subwoofer Pre-Outs vorhanden. Optische und koaxiale digitale Anschlüsse und sogar das professionelle AES/EBU sind ebenfalls zu finden. Bidirektionales Bluetooth mit aptX HD ist ein weiteres modernes Feature, natürlich fehlen auch WiFi-Modul und Ethernet-Anschluss nicht. Freunde des "stillen Genusses" freuen sich über den sehr hochwertigen Kopfhörerverstärker, der es auch souverän mit einem Kopfhörer der Liga 500 bis 800 EUR aufnimmt. Für zukünftige Erweiterungen sieht der NAD zwei modulare MDC2 Steckplätze auf der Rückseite vor, was die Zukunftssicherheit des Geräts unterstreicht.

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Hochwertigkeit ist Trumpf

Präzise Detailverarbeitung

Beim Thema Designsprache und Wertigkeit macht der Hersteller keine Experimente und liefert den NAD M33 V2 ebenfalls wieder mit einem massiven Aluminiumgehäuse aus, das grandios verarbeitet ist. Unsaubere Übergänge oder störende Spaltmaße sind bei unserem Testsample nicht feststellbar. Die Seitenwangen wurden ebenfalls aus dem hochwertigen Material gefertigt und verfügen im unteren Teil über Kühlöffnungen, die für eine thermische Entlastung sorgen.

Ebenfalls aus hochwertigen Aluminium: Die Seitenwangen, inklusive Kühlöffnungen

Die aufgesetzte Frontblende im Detail

Beleuchtetes NAD-Logo auf der Frontblende sowie die Kopfhörerbuchse im Detail

Die Frontplatte setzt einen interessanten Kontrast

Der NAD M33 V2 setzt, als Kontrast zum Alu-natur-farbenen Gehäuse, auf eine ausgesetzte und in schwarz-matt beschichtete Frontblende. Sie ist ebenfalls in Alu ausgeführt und beherbergt im linken Teil ein beleuchtetes NAD-Logo. Im rechten Teil befindet sich ein Drehregler für die Lautstärkeregulierung, der leider keine Rasterung mitbringt. Trotzdem lässt sich aber sehr gut dosieren, besitzt bei unserem Testdevice jedoch eine leichte Unwucht.

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Drehregler für die Lautstärkeanpassung

Auch der Gehäusedeckel präsentiert sich um aufwändigen Finish, das die gehobene Preisklasse des NAD M33 V2 mit Nachdruck verdeutlicht. Ebenfalls gilt dies für die gesamte Rückseite des Streaming-Vollverstärkers. Alle Anschlussbuchsen sitzen bombenfest und gerade.

Massiver Aluminium-Gerätedeckel inklusive Kühlöffnungen

Der äußerst attraktive und zugleich durchdacht konstruierte Deckel im Detail

Die Rückseite des NAD M33 V3

Großer Touchscreen als Stilelement und Mittelpunkt der Bedienung am Gerät

Üppig dimensioniertes Farbdisplay

Im Mittelteil der Frontpartie sitzt der 18 cm große farbige Touchscreen, der nicht nur sieht nicht nur gut aussieht, sondern das Haupt-Bedienelement darstellt, indem man auf die gesamten Funktionen unseres Testkandidaten zugreifen kann. Während des Spielbetriebs liefert er zahlreiche Wiedergabeinformationen wie z.B. Interpret, Titelanzeige sowie Albumcover. Der Touchscreen stellt farbecht und scharf dar, überzeugt zudem durch einen sehr guten Kontrast und den breiten Blickwinkel, wie wir in unserem Test feststellen konnten. Er reagiert gut auf die Berührungen der entsprechenden Funktionssymbole, die Befehle werden im Anschluss zügig umgesetzt.

Bilder zum Touchscreen

Die Eingangswahl am Touchdisplay

Die weiteren Einstellungen

Auf der nächsten Seite beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Aufbau innen und mit dem Dirac Live-Einmesssystem.

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