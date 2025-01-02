Neujahrskonzert 2025 erscheint auf Blu-ray Disc
Sony veröffentlicht das traditionelle Neujahrsskonzert der Wiener Philharmoniker auf Blu-ray Disc. Das von Riccardo Muti im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins dirigierte 2025er-Eröffnungskonzert der Wiener Philharmoniker erscheint am 24.01.2025 auf Blu-ray Disc, DVD und als 3 LP-Ausgabe. Eine Doppel-CD wird bereits ab dem 17.01. im Handel erhältlich sein.
Programm:
Johann Strauß I Freiheits-Marsch op. 226
Josef Strauß Dorfschwalben aus Österreich Waltz op. 164
Johann Strauß II Demolirer-Polka Polka française op. 269
Johann Strauß II Lagunen-Walzer op. 411
Eduard Strauß Luftig und duftig Polka schnell op. 206
Johann Strauß II Overture to Der Zigeunerbaron
Johann Strauß II Accelerationen Waltz op. 234
Joseph Hellmesberger II Fidele Brüder* March from Das Veilchenmädchen
Constanze Geiger Ferdinandus-Walzer* (arr. Wolfgang Dörner)
Johann Strauß II Entweder - oder! Polka schnell op. 403
Josef Strauß Transactionen Waltz op. 184
Johann Strauß II Annen-Polka op. 117
Johann Strauß II Tritsch-Tratsch Polka Polka schnell op. 214
Johann Strauß II Wein, Weib und Gesang Waltz op. 333
