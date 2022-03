News

Sci-Fi-Klassiker "Die Frau aus dem All " als restaurierte Langfassung auf Blu-ray Disc

Ostalgica veröffentlicht "Die Frau aus dem All" (Cherez ternii k zvyozdam) im Mai auf Blu-ray Disc. Der sowjetische Science Fiction-Klassiker aus dem Jahr 1981 erscheint am 08.05.2022 als restaurierte Langfassung erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc bietet als Bonus-Material u.a. den Soundtrack, Infos zum Film und eine Bildergalerie.

