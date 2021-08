News

"Schiller - Epic" mit Dolby Atmos-Sound auf Blu-ray Disc

Schiller (Christopher von Deylen) veröffentlicht sein neues Album "Epic" wieder inklusive Dolby Atmos-Mix. Dazu gibt es gleich zwei Deluxe-Editionen inklusive Blu-ray Disc, die das in Zusammenarbeit mit dem 40-köpfigen sinfonischen Orchester der Wiener Synchron Stage entstandene Album mit Dolby Atmos-Sound sowie Behind the Scenes-Aufnahmen und exklusiven Orchester-Performances enthält.

Die "Super Deluxe Edition" ist noch mit einer weiteren CD ausgestattet, auf der 12 weitere neue Schiller-Musikstücke zu finden sind. Schillers "Epic" soll ab dem 29.10.2021 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

