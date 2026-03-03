News

Paramount: Erster "Scary Movie"-Trailer online

Paramount hat den ersten Trailer für "Scary Movie" veröffentlicht:

Der Reboot der Horror Slasher Parodie-Reihe startet am 11.06.2026 in den deutschen Kinos.

Offizielle Synopsis:

Sechsundzwanzig Jahre nachdem sie einen verdächtig bekannten maskierten Killer ("Ghostface") überrannt haben, sind die Core Four wieder im Fadenkreuz des Killers und kein Horrorfilm-IP ist sicher. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") und Regina Hall ("Brenda") vereinen sich in Scary Movie zusammen mit wiederkehrenden Favoriten und frischen Gesichtern, um Neustarts, Remakes, Requels, Prequels, Fortsetzungen, Spin-offs, erhabenen Horror, Origin-Geschichten, alles, was das Wort Vermächtnis darin hat, zu durchschneiden, und jedes "letzte Kapitel", das absolut nicht endgültig ist. Nichts ist heilig. Kein Trope überlebt. Jede Linie wird überschritten. Die Wayans sind zurück, um die Cancel Culture abzusagen.

