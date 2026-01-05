News

"Greenland 2" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine/Tobis veröffentlichen "Greenland 2" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Katastrophen-Thriller von Ric Roman Waugh mit Gerard Butler und Morena Baccarin läuft ab dem 08.01.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Frühjahr voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

