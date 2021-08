News

"SAW: Spiral" bereits als 4K Ultra HD Blu-ray-Import erhältlich

"SAW: Spiral" (Spiral: From the Book of Saw) ist noch vor dem deutschen Kinostart bereits als Ultra HD Blu-ray erhältlich. Der neunte Teil der SAW-Reihe mit Chris Rock und Samuel L. Jackson soll laut den aktuellen Planungen am 16.09.2021 in den deutschen Kinos starten und wurde von Lionsgate heute in England auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Die britische Ultra HD Blu-ray kann auch über Amazon.de bestellt werden und enthält einen englischen Dolby Atmos-Mix. Eine deutsche Tonspur ist nicht vorhanden.

