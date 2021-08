News

Samsung: Verkaufsstart für "The Wall" 2021

Samsung kündigt den Verkaufsstart der neuen "The Wall"-Generation 2021 an. Die modularen Großbild Displays nutzen eine KI-basierte Wiedergabetechnologie, 8K-Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate in einem halb so tiefen Gehäuse wie beim Vorgängermodell.

Der verbaute Micro-KI-Prozessor analysiert jedes Bild vor der Ausstrahlung, um die Auflösung auf bis zu 8K hoch zu skalieren, den Kontrast zu erhöhen und mögliches Rauschen zu minimieren. Ermöglicht wird diese Wiedergabequalität durch 16 neuronale Netzwerkmodelle, die allesamt auf der KI-Upscaling- und Deep-Learning-Technologie von Samsung beruhen.

Zum Einsatz kommt auch die Black Seal-Technologie: Ein Überzug auf den Leuchtdioden verringert die Oberflächenreflexion, was zu reinen Schwarzwerten mit Tiefe führt. Eine Spitzenhelligkeit von 1.600 Nits soll auch in hellen Umgebungen klare Bilder liefern.

Die bei The Wall 2021 verbauten Micro LEDs sind zudem bis zu 40 Prozent kleiner als beim Vorgängermodell, was den Schwarzraum zwischen den einzelnen Pixeln vergrößert – und damit eine gleichmäßige Farbdarstellung und hohe Kontrastwerte ermöglicht. Eine 20-Bit-Verarbeitung, Micro HDR- sowie Micro Motion-Funktionen sind ebenfalls integriert.

Inhalte aus bis zu vier verschiedenen Quellen können auf den "The Wall"-Displays mit Picture-by-Picture-Funktion zeitgleich in 4K angezeigt werden. Die vom TÜV Rheinland zertifizierte Eye Comfort-Technologie soll außerdem blaue Lichtemissionen reduzieren.

The Wall 2021 gibt es in drei Varianten: Die Modelle mit einem 1,2 mm (Modellname: IW012A) und 1,6 mm Pixel Pitch (Modellname: IW016A) sind ab August 2021 für Unternehmenskunden über die Distributionspartner von Samsung erhältlich. The Wall mit 0,8 mm Pixel Pitch soll voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2022 verfügbar sein.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.