Samsung: Verkaufsstart für Micro LED-Fernseher im März

Samsung plant noch für den März den weltweiten Verkaufsstart der ersten MICRO LED-Fernseher. Die bereits in Samsungs modularen "The Wall"-Displays verwendete Technik kommt zum Heimgebrauch zunächst in Fernsehern mit Bilddiagonalen von 110 und 99 Zoll zum Einsatz. Ein weiterer 88 Zoll MICRO LED-Fernseher ist von Samsung bereits für den Herbst geplant und ein 76 Zoll-Modell mit anorganischen, selbstemittierenden LEDs in Planung.

Die Preise und genauen Termine für den Verkaufsstart sind bislang noch nicht bekannt.

Alle bislang vorliegenden Informationen zu den neuen 2021er Fernsehern von Samsung finden Sie in unserem Special: