Samsung OktoberDea!s mit bis zu 1500 EUR Cashback noch bis Ende der Woche

Bildquelle: Samsung

Samsung präsentiert noch bis zum Ende der Woche seine OktoberDea!s. Beim Kauf eines Aktions-TVs oder einer Soundbar von Samsung bis zum 06. November erhält man je nach Modell bis zu 1.500 Euro Cashback. An der Aktion beteiligt sind ausgewählte Neo QLED 8K, 4K, OLED TVs, Lifestyle TVs und Soundbars, insgesamt 24 verschiedene Modelle in unterschiedlichen Ausführungen. Darunter auch der QD OLED-Fernseher S95B in 55 Zoll.

Die OktoberDea!s-Aktion läuft bis zum 06. November 2022. Geräte können bei teilnehmenden Händlern oder im Samsung Online-Shop bestellt werden. Die Registrierung des Kaufs, um sich für den Cashback-Betrag zu qualifizieren, ist bis zum 20. November möglich.

Alle Informationen und teilnehmende TV- und Soundbar-Modelle unter: www.samsung.com/de/offer/oktoberdeals/#/

