News

"Orphan - First Kill" bald auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Orphan - First Kill" auf Blu-ray Disc. Das Horror-Prequel von "The Boy"-Regisseur Willam Brent Bell zu "Orphan - Das Waisenkind" aus dem Jahr 2009 läuft seit dem 08.09.2022 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich um den Jahreswechsel auf Blu-ray Disc.

Im Handel wird derzeit der 26.01.2023 als VÖ-Termin genannt.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.