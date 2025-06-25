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"RPWL: World Through My Eyes" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP
25.06.2025 (Karsten Serck)
RPWL veröffentlichen "World Through My Eyes" als "20th Anniversary Edition" auf Blu-ray Disc, CD und LP. Die Jubiläums-Edition des Albums der deutschen Rock-Band aus dem Jahr 2005 erscheint inklusive Dolby Atmos-Mix als Blu-ray Disc/CD-Set sowie als Doppel-LP. Die Pure Audio Blu-ray enthält zusätzlich den Bonus-Track "New Stars Are Born" und den bereits auf SACD veröffentlichten 5.1-Mix. Die Schallplatte wird auch als exklusive "Pink Vinyl"-Edition bei jpc.de angeboten.
Der Verkaufsstart ist für den 15.08.2025 geplant.
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bereits erhältlich:
- RPWL: True Live Crime [Blu-ray] bei jpc.de
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