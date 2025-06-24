News

"Magnum - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Plaion Pictures veröffentlicht "Magnum - Die komplette Serie" auf Blu-ray Disc. Die erstmalige deutsche Blu-ray Disc-Veröffentlichung der Serie mit Tom Selleck enthält alle Episoden mit neuer 4K-Abtastung sowie beide Synchronfassungen von ARD und RTL. Die "Magnum"-Komplett-Edition mit 38 Blu-ray Discs erscheint exklusiv im Plaion Shop und soll ab dem 16.04.2025 erhältlich sein.

Update: Die Veröffentlichung der Magnum-Box wurde noch einmal verschoben und ist jetzt für den 17.07.2025 geplant.

Magnum - Die komplette Serie [Blu-ray]

Bild: 1,33:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 2.0)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Alternative Episoden-Fassungen

Crossover-Doppelfolgen mit SIMON & SIMON und MORD IST IHR HOBBY

Audiokommentare mit Autor Jay Huguely und Produzent Chas Floyd Johnson

7-teiliges Interview mit Serienschöpfer Donald P. Bellisario (ca. 60 Minuten)

Interview mit Magnums deutscher Stimme Norbert Langer (ca. 89 Minuten)

Interview mit Autor Reuben Leder (ca. 12 Minuten)

Interview mit Chris Abbott (ca. 13 Minuten)

Interview mit Deborah Pratt (ca. 10 Minuten)

Interview mit Komponist Mike Post (ca. 13 Minuten)

Interview mit Virgil Vogel (ca. 7 Minuten)

Archivinterview mit Mike Post (ca. 16 Minuten)

Featurette “The Great 80s Flashback” (ca. 29 Minuten)

Featurette “America’s Top Sleuths” (ca. 30 Minuten)

Featurette “Inside the Ultimate Crime Crossover” (ca. 6 Minuten)

Am Set mit Tom Selleck (ca. 7 Minuten)

Booklet

Episodenguide

