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Roksan präsentiert Streaming-Vorstufe und Leistungsverstärker der Caspian 4G-Serie

Bildquelle: Roksan

Roksan baut seine Caspian 4G-Serie aus und ergänzt das Portfolio um einen neuen Caspian 4G Streaming Pre-Amplifier sowie den Caspian 4G Power Amplifier. Damit umfasst die Serie nun vier Modelle.

Die neue Streaming-Vorstufe kombiniert Rapture-DAC-Technologie, BluOS-Streaming (bis 24 Bit/192 kHz), HDMI eARC sowie umfangreiche analoge und digitale Anschlüsse. Als Besonderheit integriert sie neben einer MM- auch eine MC-Phonostufe. Der neue Power Amplifier liefert 105 Watt Dauerleistung pro Kanal an 8 Ohm und 200 Watt pro Kanal an 4 Ohm und arbeitet mit Class A/B-Endstufen mit Euphoria-Technologie. Bi-Amping und Mono-Betrieb ist möglich (420 Watt an 8 Ohm und 630 Watt an 4 Ohm).

Alle Caspian-4G-Komponenten basieren auf der Euphoria-Class-AB-Verstärkerarchitektur, einem vollsymmetrischen Vorverstärkerdesign, OLED-Display und App-Steuerung via MaestroUnite. Gefertigt werden die Geräte im britischen Monitor-Audio-Group-Hauptquartier.

Der Caspian 4G Integrated Streaming Amplifier und der Streaming Amplifier sind bereits erhältlich. Streaming Pre-Amplifier und Power Amplifier folgen im Februar 2026.

Preise (UVP):

Integrated Amplifier: 3.499 Euro

Streaming Amplifier: 4.499 Euro

Streaming Pre-Amplifier: 4.000 Euro

Power Amplifier: 3.500 Euro

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