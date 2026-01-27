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CANOR erweitert Portfolio mit Foundation Baureihe

Bildquelle: Canor

Mit der Foundation-Line stellt CANOR zwei neue, hochwertig ausgestattete Komponenten im flachen Slim-Line-Design vor: den Transistor-Vollverstärker Virtus I4S und den D/A-Wandler Verto D4S. Beide Modelle kombinieren vollständig diskrete Schaltungstechnik mit moderner Touch-Bedienung, klarer Designsprache und praxisgerechter Anschlussvielfalt und richten sich an ambitionierte Musikliebhaber mit Blick auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Inneren des Verto D4S arbeiten zwei ESS Sabre 9038 Chips in Dual-Mono-Konfiguration. Unterstützt werden PCM bis 768 kHz sowie DSD bis DSD512. Ach wählbare Digitalfilter sind an Bord. Zudem sind zahlreiche digitale analoge Ein- und Ausgänge integriert, darunter USB, AES/EBU, Koax sowie auch XLR und Cinch. Zentrales Bedienelement ist ein 18 cm breites Farb-Touchdisplay über die gesamte Front.

Der Virtus I4S ist ein Class-AB-Vollverstärker mit 2 × 120 Watt an 4 Ohm, integrierter MM/MC-Phonostufe, Kopfhörerverstärker und rundem Touchscreen im zentralen Drehregler. Zwei Cinch-Eingänge und ein symmetrischer XLR-Eingang ist an Bord. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, Stahl und Glas.

Beide Geräte erscheinen in Silber, Schwarz und Bronze und werden ab Anfang Februar 2026 über IDC Klaassen International Distribution im Fachhandel in Deutschland, der Schweiz und den Benelux-Ländern angeboten. Die UVP liegt bei 2.499 Euro für den Verto D4S und 2.799 Euro für den Virtus I4S.

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