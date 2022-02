News

Ridley Scotts "House of Gucci" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store

Universal bietet "House of Gucci" neben der Blu-ray Disc jetzt auch in 4K im Apple iTunes Store inklusive Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound an.

Ridley Scotts starbesetztes Drama über die italienische Mode-Dynastie mit Lady Gaga, Adam Driver und Al Pacino ist auf Blu-ray Disc auch mit einem deutschem Dolby Atmos-Mix erhältlich. Eine Ultra HD Blu-ray wurde in Deutschland aber nicht veröffentlicht.

House of Gucci (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Der Aufstieg von House of Gucci: das Making-of

Die Dame des Hauses

Das Styling von House of Gucci

