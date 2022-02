News

"Bob James: Feel Like Making Live" mit Dolby Atmos & Auro-3D auf 4K Ultra HD Blu-ray

Die Musik Ultra HD Blu-ray "Bob James: Feel Like Making Live" erscheint inklusive 3D-Audio-Mix in den Formaten Dolby Atmos und Auro-3D. Die Ultra HD Blu-ray soll in Deutschland ab dem 25.02.2022 erhältlich sein.

Die Live-Aufnahme des Bob James Trios ist bereits ab dem 11. Februar neben der CD und LP auch in weiteren audiophilen Formaten als SACD sowie als Blu-ray Disc inklusive MQA-CD erhältlich.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.