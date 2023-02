News

Ridley Scotts "Gladiator 2" soll 2024 ins Kino kommen

Ridley Scott bereitet bereits seit einiger Zeit die Fortsetzung von "Gladiator" vor und inzwischen wird ein Kinostart für 2024 anvisiert. Sofern nichts dazwischen kommt, will Paramount "Gladiator 2" am 22.11.2024 in die US-Kinos bringen.

"Gladiator 2" wird sich um "Lucius" drehen, den im ersten Teil noch sehr jungen Sohn von "Lucilla" (Connie Nielsen) und Neffen von "Commodus" (Joaquin Phoenix) und Jahre nach den Ereignissen des ersten "Gladiator"-Films mit Russel Crowe spielen. Für die Rolle soll Paul Mescal im Gespräch sein, der zuvor u.a. in den Filmen "Aftersun" und "God's Creatures" zu sehen war.

Noch vor "Gladiator 2" wird Ridley Scott seinen Film "Napoleon" (ursprünglich "Kitbag") mit Joaquin Phoenix bei Apple TV+ veröffentlichen. Außerdem ist auch noch ein weiteres "Alien"-Prequel in Planung.

