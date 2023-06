News

Neuer "Alien"-Film von Fede Alvarez soll 2024 ins Kino kommen

Der neue "Alien"-Film von Fede Álvarez (Dont' Breathe) hat jetzt von Disney in den USA offiziell einen Kinostart-Termin bekommen. Ursprünglich war der bereits seit längerer Zeit in Entwicklung befindliche Film für den Streaming-Dienst Hulu konzipiert worden, soll jetzt aber doch am 16.08.2024 in den US-Kinos starten.

Das Drehbuch stammt von Fede Álvarez und Rodo Sayagues und soll sich um eine Gruppe junger Menschen auf einem fernen Planeten drehen, die in eine Konfrontation mit der schrecklichsten Lebensform des Universums geraten. Álvarez hat das Konzept für seinen Film bereits vor vielen Jahren Ridley Scott angeboten, der als Produzent beteiligt ist.

Neben dem neuen Kinofilm ist auch eine "Alien" TV-Serie für den Sender FX in Planung.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.