"Repo Men" & "The Dead Don't Die" erscheinen als Blu-ray-Mediabooks

Universal veröffentlicht "Repo Men" und "The Dead Don't Die" im März in limitierten Mediabook-Editionen auf Blu-ray Disc.

"Repo Men" wird mit 5 verschiedenen durchnummerierten Cover-Motiven in einer Gesamtauflage von 2025 Stück erhältlich sein. "The Dead Don´t Die" wird mit 4 verschiedenen Cover-Motiven in einer Gesamtauflage von 1968 Stück veröffentlicht.

Beide Blu-ray Disc-Mediabooks kommen am 10.03.2022 in den Handel und enthalten neben der Blu-ray Disc auch noch eine DVD.

