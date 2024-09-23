News

"Poltergeist 2" & "Poltergeist 3" erscheinen auf Blu-ray Disc

Wicked Vision veröffentlicht "Poltergeist 2" und "Poltergeist 3" auf Blu-ray Disc. Die beiden Fortsetzungen des Tobe Hooper-Horror-Klassikers aus den Jahren 1986 und 1988 erscheinen am 30.09.2024 mit deutschem DTS HD MA 2.0- und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Die limitierten Mediabooks werden mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten. Als Bonus-Material sind neben Audio-Kommentaren u.a. Making of-Featurettes und Interviews geplant.

Der erste Teil der "Poltergeist"-Reihe ist auch bereits auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.

