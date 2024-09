News

"Die Experten" mit John Travolta als HD-Premiere auf Blu-ray Disc

HanseSound / Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "Die Experten" (The Experts) erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Die Komödie mit John Travolta, Arye Gross und Kelly Preston aus dem Jahr 1989 über zwei Freunde, die von einem KGB-Agenten in einen geheimen Komplex in der Sowjetunion gelockt werden, der als amerikanische Kleinstadt der 60er-Jahre getarnt ist, um dort als vermeintliche Lifestyle-Experten den Anschluss an die 90er Jahre zu fördern, erscheint am 06.12.2024 mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

