"Twisters" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

24.09.2024 (Karsten Serck)

Twisters 4k Ultra Hd Blu Ray Twisters 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook

Warner veröffentlicht "Twisters" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das von Lee Isaac Chung inszenierte "Reboot" des Katastrophen-Klassikers aus dem Jahr 1996 mit Glen Powell und Daisy Edgar-Jones wird am 24.10.2024 inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Mix mit Dolby TrueHD Core als Ultra HD Blu-ray, Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc fürs Heimkino erscheinen. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes und Deleted Scenes geplant.

Update: Inzwischen liegt von Warner auch das finale Cover-Design für beide Ultra HD Blu-ray-Varianten von "Twisters" vor.

"Twisters" ist bereits als "Heimkino-Premiere" zum Streaming in 4K u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich - bei Apple inklusive deutschem Dolby Atmos-Ton.

Twisters (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

Audiokommentar von Regisseur Lee Isaac Chung
Nicht verwendete Szenen
Verpatzte Szenen
Jagd auf den Sturm: Das Making-of Twisters
Im Auge des Sturms
Ein stürmischer Tag mit Glen Powell
Auf Tornadojagd
Wie klingt ein Bösewicht?
Trucks mit allen Extras

Auch der "Original-Twister" von Jan de Bont mit Bill Paxton und Helen Hunt soll noch in diesem Jahr im Vertrieb von Turbine Medien auf Ultra HD Blu-ray erscheinen und ist bereits im Ausland für den 14.10.2024 als "Collector's Edition" mit 4K-Steelbook angekündigt worden.

bereits erhältlich:

