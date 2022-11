News

Paramount: Walter Hills "The Warrior" erscheint als Blu-ray Disc-Steelbook

Paramount veröffentlicht im Dezember "The Warrior" auf Blu-ray Disc. Der Action-Klassiker von Walter Hill aus dem Jahr 1979 soll laut Handelsinformationen ab dem 20.12.2022 als Blu-ray Disc-Steelbook im Handel erhältlich sein.

Ebenfalls im Dezember erscheinen von Paramount Walter Hills "Nur 48 Stunden" und "Und wieder 48 Stunden" sowie von StudioCanal "The Driver" auf Ultra HD Blu-ray.

Der Regisseur von weiteren Action-Klassikern wie "Red Heat" und "Straßen in Flammen" wurde in diesem Jahr 80 Jahr alt, hat sicher aber noch nicht aufs Altenteil zurückgezogen: Am 24.02.2023 erscheint Walter Hills neuer Film "Dead for a Dollar" mit Christoph Waltz und Willem Dafoe auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.