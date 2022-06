News

Paramount veröffentlicht "Duell - Enemy At The Gates" auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "Duell - Enemy At The Gates" (Pet Sematary 2) im August auf Blu-ray Disc.

Das Kriegsdrama von Jean-Jacques Annaud aus dem Jahr 2000 mit Jude Law über einen Scharfschützen in der Schlacht um Stalingrad erscheint am 18.08.2022 erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc.

Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

