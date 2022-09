News

Paramount: Starttermin der finalen "Star Trek: Picard"-Staffel und neuer Trailer online

Paramount hat den Starttermin der dritten Staffel von "Star Trek: Picard" angekündigt. Diese war ursprünglich noch für dieses Jahr geplant, erscheint laut Paramount jetzt aber erst am 16.02.2023 in den USA und voraussichtlich zeitnah auch in Deutschland bei Amazon Prime Video.

Ein neuer Trailer zeigt auch weitere Szenen aus der finalen Staffel, in der auch LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis und Brent Spiner zu sehen sein werden:

Die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" erscheint voraussichtlich am 17.11.2022 auf Blu-ray Disc.

Bereits auf Blu-ray Disc erhältlich:

