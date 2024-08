News

Paramount: "IF: Imaginäre Freunde" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Paramount veröffentlicht "IF: Imaginäre Freunde" am 15.08.2024 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

Update: Paramount hat inzwischen alle Details zur Ausstattung veröffentlicht. Das Fantasy-Abenteuer von John Krasinski mit Ryan Reynolds wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton präsentiert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und ein Gag Reel geplant.

IF: Imaginäre Freunde (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1) Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Die Vermischung von Realem und Imaginärem

Wie man den IFs eine Stimme gibt

Wie man sich imaginäre Freunde vorstellt

Lerne, Blue von IF: Imaginäre Freunde zu zeichnen

Die Vorstellungskraft hinter IF: Imaginäre Freunde

Die fantasievolle Welt von IF: Imaginäre Freunde

Tina Turner für immer!

Gag-Reel

