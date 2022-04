News

Paramount bietet kostenlose TV-Inhalte in ukrainischer Sprache an

Paramount stellt Inhalte von Nickelodeon und Nick Jr. in ukrainischer Sprache kostenlos zur Verfügung, um geflüchteten Familien in den europäischen Nachbarländern Zugang zu Inhalten in der eigenen Sprache zu ermöglichen.

Die Sendungen wie SpongeBob Schwammkopf und PAW Patrol stehen über Pluto TV, über den Astra-Satelliten, auf YouTube-Kanälen von Nickelodeon und Nick Jr. sowie bei Distributionspartnern wie Deutsche Telekom (MagentaTV), Sky Deutschland, Zattoo, Magenta Telekom (T-Mobile Austria), HD Austria und Swisscom zeitnah über zahlreiche Distributionsplattformen als lineares Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Nickelodeon Ukraine Pluto TV ist bereits auf Pluto TV in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in Frankreich, Spanien und Italien mit Serien wie SpongeBob Schwammkopf, Bubble Guppies und Teenage Mutant Ninja Turtles in ukrainischer Sprache verfügbar.

Pluto TV ist via Streaming u.a. auf Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Samsung, LG sowie die iOS- und Android-Apps im Apple Store und Google Play nutzbar.

Der Sender soll außerdem ebenfalls ohne Werbeunterbrechungen für begrenzte Zeit via Satellit und über mehr als 30 Distributionspartner in ganz Europa verbreitet werden.

